Premier League 2023 2024 - una doppietta di Duran salva l’Aston Villa | è 3-3 con il Liverpool

(Di lunedì 13 maggio 2024) È successo davvero di tutto alPark in occasione del posticipo della 37^ giornata ditra Aston. A sbloccare la gara, dopo appena 2 minuti, sono stati gli ospiti con un incredibile autogol di Emiliano Martinez, ma al 12? è arrivata la rete del pareggio firmata Tielemans. I Reds hanno però trovato un gol del nuovo vantaggio al 23? con Gakpo ed ha raddoppiato in apertura di ripresa, al 48?, con Quansah. I ragazzi di Emery hanno sprecato tanto (spicca un clamoroso errore di Diego Carlos a porta vuota, 0.99 di xG) e sembravano condannati alla sconfitta, ma nei minuti finali è cambiato tutto. HIGHLIGHTS Il neo entrato, che ha rilevato l’infortunato Zaniolo, ha infatti segnato un’incredibile ...

Aston Villa-Liverpool è una partita valida per la trentasettesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:30: diretta tv, probabili formazioni , pronostici . Niente da fare per il Liverpool. Ora lo dice anche la matematica: i Reds, dopo ...

Le Formazioni ufficiali di Aston Villa-Liverpool , match valevole per la trentasettesima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Al Villa Park si affrontano la terza e la quarta della classe, ma con motivazioni ben diverse. I Reds, già certi del terzo ...

