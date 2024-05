(Di lunedì 13 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Unarassicurante al centro dell’Europa”:apre la sua campagna elettorale per le europee dell’8 e 9 giugno con una iniziativa al salone delle Fontane all’eur. Presente tutto lo stato maggiore del partito guidato da Antonio, i ministri forzisti e i candidati. “Inizia una nuova avventura, una campagna elettorale dove dobbiamo dimostrare a noi stessi, al nostro paese, all’Europa che siamo una grandeche è in grado di rendere omaggio al suo leader scomparso, esattamente ad un anno dalla sua scomparsa, dobbiamo dimostrargli che siamo unacapace di camminare sulle nostre gambe, siamo forti delle nostre radici e guardiamo al futuro con grande determinazione, dobbiamo tornare ad essere centrali nella politicana ...

Forza Italia vuole sottrarre all’ Arera la regolazione delle tariffe dei rifiuti. È quanto prevedono gli emendamenti al decreto Superbonus presentati in commissione Finanze del Senato da Claudio Lotito e Claudio Fazzone. Come si legge nel testo ...

Dalla contrarietà a parole all’atto concreto: Forza Italia ufficializza lo strappo con la maggioranza sul Decreto Superbonus . Il partito guidato da Antonio Tajani infatti ha presentato due proposte per correggere l’emendamento del governo: uno ...

L'emendamento presentato dal Mef al decreto Superbonus , con cui viene inserito l'obbligo - retroattivo - di spalmare la detrazione dei crediti in dieci anni, non piace a Forza Italia . Che ha presentato tre subemendamenti. ecco cosa dicono.Continua ...

Breaking News delle 21.30 | Forza Italia lavora su superbonus e sugar tax - Breaking News delle 21.30 | forza italia lavora su superbonus e sugar tax - In questa edizione: forza italia lavora su superbonus e sugar tax, Russia minaccia Occidente: pronti a combattere, Alessia Pifferi condannata all'ergastolo, Fedez indagato per rissa e lesioni a Milano ...

Forza Italia, Tajani “Avanti tutta per raggiungere il 10%” - forza italia, Tajani “Avanti tutta per raggiungere il 10%” - ROMA (ITALPRESS) – “Una forza rassicurante al centro dell’Europa”: forza italia apre la sua campagna elettorale per le europee dell’8 e 9 giugno con una iniziativa al salone delle Fontane all’eur. Pre ...

SETTIMO MILANESE. DELVECCHIO (CENTRODESTRA) PRESENTA PROGRAMMA E LISTE: ECCO TUTTI I NOMI – FOTO - SETTIMO MILANESE. DELVECCHIO (CENTRODESTRA) PRESENTA PROGRAMMA E LISTE: ECCO TUTTI I NOMI – FOTO - (mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 13 maggio 2024 – – Sala consiliare piena, sabato sera, per la presentazione del candidato sindaco Ruggiero Delvecchio, del programma elettorale e delle quattro l ...