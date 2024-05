(Di lunedì 13 maggio 2024)di Fefé de Giorgi vince ancora in: finisce 3-1 (26-24, 25-18, 20-25, 25-20) contro la. Una buona prova per gli azzurri che danno continuità alla vittoria contro la Serbia. Nel primo set c’è notevole equilibrio e nessuna delle due squadre riesce a prendere un vantaggio nella prima fase.che va avanti 11-9 con una bella diagonale di Lagumdzija, ma gli azzurri reagiscono con due splendidi muri di Anzani e Romanò. Nel finale di set cresce moltoe l’equilibrio è rotto al secondo set point dal muro di Lavia che consegna per 26 a 24 il primo parziale ai ragazzi di De Giorgi. Sulla spinta del primo set vinto, gli azzurri ripartono forte anche nel secondo set: gli ace di Romanò e Lavia indirizzano subito il parziale sui binari congeniali ...

l’Italia vince contro la Turchia per 3-1. Al Pala Arpad Weisz di Cavalese va in scena la partita amichevole tra gli uomini di Fefé De Giorgi e la formazione turca. Gli azzurri, scesi in campo già ieri contro la Serbia, continuano la preparazione in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.41: Per oggi è tutto, appuntamento alla Nations League. Grazie per averci seguito e buonanotte! 22.40: In casa Italia solo Romanò in doppia cifra con 12 punti. Anzani con 9 punti, Sanguinetti 8, ...

Volley, l’Italia batte per 3-1 la Turchia in amichevole a Cavalese con un Michieletto devastante - Volley, l’Italia batte per 3-1 la turchia in amichevole a Cavalese con un Michieletto devastante - L'Italia di Fefé de Giorgi vince ancora in amichevole: finisce 3-1 (26-24, 25-18, 20-25, 25-20) contro la turchia. Una buona prova per gli azzurri che ...

LIVE – Italia-Turchia 26-24, 25-18, 20-25, 25-20: amichevole 2024 volley maschile in DIRETTA - LIVE – Italia-turchia 26-24, 25-18, 20-25, 25-20: amichevole 2024 volley maschile in DIRETTA - La diretta testuale di Italia-turchia, amichevole di volley maschile in programma lunedì 13 maggio 2024: aggiornamenti e punteggio live ...

Italia Turchia, streaming LIVE e diretta tv GRATIS: dove vedere il secondo test match degli azzurri - Italia turchia, streaming LIVE e diretta tv GRATIS: dove vedere il secondo test match degli azzurri - Italia turchia: i convocati di De Giorgi e Enard Questo l'elenco delle giocatori convocati per il match amichevole tra Italia e turchia dai due commissari tecnici, De Giorgi (Italia) e Enard (turchia) ...