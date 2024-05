Fiorentina-Monza 2-1 - Gonzalez e Arthur firmano la rimonta viola

(Di lunedì 13 maggio 2024) Firenze, 13 maggio 2024 - La festa per il raggiungimento della finale di Conference League, in programma il 29 maggio contro l'Olympiacos, non ha distratto la, che batte ile fa un passo importante per giocare in Europa anche l'anno prossimo. In realtà, la vittoria deimatura ina causa del gol quasi a freddo di Djuric che sembra il preludio a una serata complicata per il Franchi. In parte è così, ma a risolvere i problemi di Italiano ci pensa un ispiratissimo Barak, che serve i due assist vincenti: il primo lo capitalizza, il secondo, per un successo che issa i padroni di casa a 53 punti, quindi a +2 sul Napoli prossimo avversario e con a disposizione anche l'ormai famigerata partita contro l'Atalanta da recuperare. Dall'altro lato, per ...

E’ stato un rigore di Beltran a dare alla Fiorentina la seconda finale di Conference League consecutiva e l’1-1 in rimonta sul campo del Brugge ha permesso ai viola di tenere aperte due porte per tornare in Europa League nella prossima stagione, ...

Serie A, Fiorentina-Monza 2-1: i viola vincono in rimonta - Serie A, fiorentina-monza 2-1: i viola vincono in rimonta - La Fiorentina batte 2-1 il Monza e da un segnale importante dopo la conquista della finale di Conference League. All’iniziale gol di Djuric risponde Gonzalez, poi nella ripresa è Arthur a chiudere.

Gol Arthur: prima rete in maglia viola per il centrocampista in prestito dalla Juve – VIDEO - Gol Arthur: prima rete in maglia viola per il centrocampista in prestito dalla Juve – VIDEO - Primo gol con la maglia della Fiorentina per Arthur. Questa la rete del centrocampista brasiliano, che non segnava in Serie A dal 2021 in Juve–Bologna.