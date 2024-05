Commisso | Vittoria fondamentale - dimostrato attaccamento Forza ragazz - avanti così!

(Di lunedì 13 maggio 2024) Firenze, 13 maggio 2024 - Raggiante il presidente della Fiorentina, Rocco, che ha seguito con la sua famiglia la partita da New York che i gigliati hanno vinto 2-1 contro il Monza, grazie ai gol di Gonzalez e Arthur. Il numero uno gigliato a fine partita ha parlato al telefono con Vincenzo Italiano, Nico Gonzalez, Arthur e capitan Biraghi. Queste le parole del presidente della Fiorentina. "Davvero una grandissima partita, che siamo riusciti a recuperare e rimontare, in un momentodella stagione. Nonostante la stanchezza e le difficoltà, tutti hannograndee voglia di fare sempre meglio e dare tutto fino all'ultimo.i,!".è atteso a Firenze nella settimana ...

ARTHUR, Ringrazio Italiano. Vogliamo vincere per Joe - ARTHUR, Ringrazio Italiano. Vogliamo vincere per Joe - Queste le sue parole a partire dalla rete che ha regalato la vittoria alla Fiorentina: "Italiano mi chiede sempre di calciare. Oggi ho calciato e sono contento. L'ho ringraziato perchè me lo chide ...

Fiorentina sorpassa il Napoli, Commisso: “Che attaccamento! Oltre stanchezza e difficoltà” - Fiorentina sorpassa il Napoli, commisso: “Che attaccamento! Oltre stanchezza e difficoltà” - Rocco commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato dopo la gara vinta per 2-1 in rimonta contro il Monza: " Davvero una grandissima partita, che siamo riusciti a recuperare e rimontare, in un mom ...

COMMISSO, Grande attaccamento e voglia. Avanti così - commisso, Grande attaccamento e voglia. Avanti così - Il Presidente della Fiorentina Rocco commisso dagli Stati Uniti è stato vicino alla formazione di Italiano. Il numero uno viola infatti dopo il match si è congratulato con tutta ...