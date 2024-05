Le foto dei due pinguini che si consolano a vicenda

(Di martedì 7 maggio 2024) Su tantissime bacheche negli ultimi tempi ha cominciato a circolare una serie di tre scatti che ritraggono deiche vengono condivise con questo testo o sue lievi variazioni: Il pinguino più chiaro è una femmina anziana il cui compagno è morto quest’anno. Il più scuro è un pinguino più giovane che ha perso la sua partner due anni fa. I biologi li hanno seguiti quando si incontrano tutte le sere per consolarsi a. Passano ore insieme a guardare le luci. Ilgrafo Tobias Baumgaertner ha catturato questa immagine dei dueche guardano l’orizzonte di Melbourne. Ha vinto un premio agli Ocean Photography Awards 2020 della rivista Oceanographic. Leche vengono condivise sono queste tre: Quella in alto mostra iin ombra e sembrano ...

Proposta di matrimonio al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari: «Ha detto sì», il pubblico si volta e scatta l'applauso del Palazzetto - Proposta di matrimonio al concerto dei pinguini Tattici Nucleari: «Ha detto sì», il pubblico si volta e scatta l'applauso del Palazzetto - Proposta di matrimonio a sorpresa durante il concerto di sabato 10 maggio dei pinguini Tattici Nucleari, al Palazzetto dello Sport di Roma. Mentre il cantante Riccardo Zanotti intonava il ritornello..

Marco Mengoni con il brano Due Vite raggiunge gli 80 dischi di platino in carriera - Marco Mengoni con il brano Due Vite raggiunge gli 80 dischi di platino in carriera - Leggi su Sky TG24 l'articolo Marco Mengoni con il brano Due Vite raggiunge gli 80 dischi di platino in carriera ...

In Antartide il buco dell'ozono sta danneggiando foche e pinguini - In Antartide il buco dell'ozono sta danneggiando foche e pinguini - Il buco dell’ozono al di sopra della calotta polare antartica si è ristretto ma mai richiuso, esponendo gli animali e la vegetazione a radiazioni ...