Stellini | Conte ha tanta voglia di tornare ad allenare

(Di lunedì 13 maggio 2024) Cristian, storico vice di Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Qui Studio a Voi Stadio” su Telelombardia. Queste le sue parole: “Ladi. L’anno è stato vissuto all’insegna del lavoro e dell’aggiornamento. C’è sempredi migliorarsi. Nella prossima avventura ci saranno novità tattiche. Il mister porterà modernità e imprevedibilità. E’ difficile per tutti far coincidere le esigenze di un club con quelle di un allenatori.è un allenatore esigente che però ha sempre avuto grandi risultati. I progetti ambiziosi non hanno sempre a che fare con giocatori costosi. Quando era all’Inter Lukaku è stato un giocatore molto richiesto da. Ma ha determinato uno scudetto, ha segnato parecchi gol ed è ...

