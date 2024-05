Basket - playoff Serie A1 2023 2024 | la Virtus Bologna vola sul 2- - Venezia pareggia i conti con Reggio Emilia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Pronostico rispettato in entrambe le sfide valida come gara-2 deidellaA1diandate in scena nella serata di lunedì 13 maggio. Laha sofferto, ma è riuscita ad amministrare il vantaggio fino alla fine ed ha conquistato la vittoria alla Segafredo Arena, mandando al tappeto Tortona con lo score di 83-77. Non ha deluso le aspettative il secondo atto della, che ha regalato – proprio come gara-1 – una partita di grande intensità ma con lo stesso epilogo della precedente, ovvero la vittoria delle Vu Nere. La gara è stata equilibrata e in bilico fino alla fine, ma il vantaggio acquisito dalla squadra di coach Banchi nella seconda metà di terzo quarto ha fatto la differenza, permettendo alla ...

