La Fiorentina ‘toglie’ un record all’Inter | staccata di nuovo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lastasera ha battuto 2-1 il Monza, nel posticipo della terzultima giornata di Serie A. Un risultato che, in maniera indiretta, porta l’Inter a ‘perdere’ undi questo campionato stravinto. GOL DECISIVO – Laè riuscita a trovare i tre punti nell’ultimo quarto d’ora contro il Monza. A decidere il 2-1 del Franchi un gol di Arthur al 78?, che vale il sorpasso all’ottavo posto in classifica ai danni del Napoli. Ma non è solo questo il dato che conta stasera. Perché il centrocampista brasiliano è diventato il diciottesimo a segno per lain questa Serie A. Un numero che rimanda indietro l’Inter nella speciale classifica delle squadre con più marcatori differenti. I nerazzurri si erano portati a diciassette venerdì, con la prima marcatura italiana di Tajon Buchanan nello 0-5 col ...

