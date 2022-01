LIVE Brindisi-Virtus Bologna 67-66, Serie A basket 2022 in DIRETTA: rimonta clamorosa dei pugliesi (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-72 Penetrazione clamorosa di Josh Perkins! 71-72 2/2 per Chappell. L’Happy Casa ha esaurito il bonus. Chappell commette fallo su Sampson. 2 liberi per il numero 25 degli ospiti. 71-70 Chappell dalla media distanza. Che finale! 69-70 Canestro importantissimo di Weems! 69-68 0/2 dalla lunetta anche per Udom. Clamoroso. 69-68 0/2 disastroso di Adrian. Scariolo chiama il time-out a 2’48” dalla fine. Attenzione anche ai falli: 4 per l’Happy Casa e 5 per la Virtus che ha dunque esaurito il bonus. Pajola commette fallo su Adrian. 2 liberi per il numero 1 di casa. 69-68 Penetrazione vincente di Josh Perkins! 67-68 Pajola riporta avanti la Virtus! 67-66 UDOM SPARA LA BOMBA DEL VANTAGGIO! DAVVERO PAZZESCO! Il Palapentassuglia è una bolgia. 4’35” sul cronometro. 64-66 ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73-72 Penetrazionedi Josh Perkins! 71-72 2/2 per Chappell. L’Happy Casa ha esaurito il bonus. Chappell commette fallo su Sampson. 2 liberi per il numero 25 degli ospiti. 71-70 Chappell dalla media distanza. Che finale! 69-70 Canestro importantissimo di Weems! 69-68 0/2 dalla lunetta anche per Udom. Clamoroso. 69-68 0/2 disastroso di Adrian. Scariolo chiama il time-out a 2’48” dalla fine. Attenzione anche ai falli: 4 per l’Happy Casa e 5 per lache ha dunque esaurito il bonus. Pajola commette fallo su Adrian. 2 liberi per il numero 1 di casa. 69-68 Penetrazione vincente di Josh Perkins! 67-68 Pajola riporta avanti la! 67-66 UDOM SPARA LA BOMBA DEL VANTAGGIO! DAVVERO PAZZESCO! Il Palapentassuglia è una bolgia. 4’35” sul cronometro. 64-66 ...

