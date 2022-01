“Ha iniziato la quarantena” | Alfonso Signorini scuote la casa | nuovo ingresso a sorpresa

(Di domenica 23 gennaio 2022), le novità al GF Vip non mancano mai: è in arrivo unconcorrente nellapiù spiata d’Italia.(fonte youtube)Nonostante il cast del GF Vip sia piuttosto variegato e vivace, gli autori del reality hanno in mente un grossaper concorrenti e spettatori: secondo le indiscrezioni, a breve una new-entry arriverà a rimescolare le carte in tavola. A rivelare lo scoop è Deianira Marzano, nota influencer, resa celebre dal motto: “Ma tutt’apposto?“. In una storia di Instagram, l’opinionista napoletana recita infatti: “UFFICIALE al grande fratello! Tra venerdì prossimo e lunedì! Tra l’altro uno dei migliori amici di Basciano!“. Secondo Deianira il prossimo concorrente in lizza ...

Advertising

maya86dsl : @bobo_boh Ah aggiungo positiva al covid a novembre 2020....neanche febbre e raffreddore...solo.gusto e olfatto...tr… - dEsii108 : Giorno di quarantena numero 5 e ho finito la maratona di Hannah Montana e iniziato quella di Pirati dei Caraibi - Novella_2000 : In arrivo un Tiktoker al #GFVip: ha già iniziato la quarantena (INDISCREZIONE) - _mitochondrias : Gennaio è iniziato da 22 giorni e io da 10 sono in quarantena Che dire - DiJeru : @ChiaraMilone2 @Gfvip6_2021 Forse si era un po spento , prima dell'arrivo di Baru. Ma ho iniziato a vedere assiduam… -

Ultime Notizie dalla rete : iniziato quarantena

il Resto del Carlino

Chi, alla data del 1° febbraio, non hail ciclo vaccinale primario, o non ha completato il ...In caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID - 19, la ...E così abbiamoa girare un documentario sulla nostra, trasformando la casa in cui conviviamo in un set 'domestico'. Iniziata lain quel di Colonnata, frazione di Sesto ...Prendersi una birra con gli amici, andare a mangiare fuori con il partner o al cinema a vedere un film sono un miraggio per chi è chiuso in casa in isolamento e non sa più cosa fare. Se riempire il te ...Domani, lunedì 24 gennaio, scatta la possibilità di eseguire nelle farmacie in Veneto i tamponi di fine isolamento e fine quarantena per il Covid. (ANSA) ...