John Malkovich non ha il super Green pass: l'hotel di lusso di Venezia lo respinge (Di mercoledì 19 gennaio 2022) John Malkovich è stato respinto dall' hotel di lusso Danieli di Venezia perché senza super Green pass. Il famoso attore hollywoodiano avrebbe dovuto soggiornare in una suite dell'albergo sul Canal ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 gennaio 2022)è stato respinto dall'diDanieli diperché senza. Il famoso attore hollywoodiano avrebbe dovuto soggiornare in una suite dell'albergo sul Canal ...

Advertising

Corriere : L’hotel Danieli, uno dei più famosi hotel di lusso di Venezia, ha rifiutato l’accesso alle stanze all’attore John M… - Corriere : John Malkovich a Venezia senza super green pass, niente soggiorno al Danieli - BuianoVezio : RT @23ehlisa: JOHN MALKOVICH SENZA GREEN PASS: L'HOTEL DANIELI NON LO FA ENTRARE. L’attore e regista di passaggio a Venezia per una due gio… - ParliamoDiNews : john malkovich è stato rimbalzato dall’hotel danieli di venezia: l’attore, in laguna per girare... - Cronache #john… - Latrinaeuropa : RT @babetta123: John Malkovich senza Green pass: l'hotel Danieli di Venezia non lo ospita -