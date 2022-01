Juventus, Cuadrado: “Siamo sulla strada giusta. Rinnovi? Siamo tranquilli” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “È molto importante trovare i gol anche con i nostri attaccanti. Ci riempie di fiducia per affrontare quello che avverrà da oggi in avanti. Stiamo trovando la strada giusta e dobbiamo continuare così“. Queste le parole di Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ai microfoni di Mediaset dopo la netta vittoria contro la Sampdoria agli ottavi di finale di Coppa Italia (4-1). Successo importante anche visto l’arrivo di febbraio, mese di Rinnovi per molti bianconeri, Cuadrado compreso. Proprio in riferimento ai Rinnovi, il colombiano dice: “Noi Siamo tranquilli, dobbiamo lavorare e aspettare la società che conosce quello che vogliamo, noi Siamo contenti qui“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “È molto importante trovare i gol anche con i nostri attaccanti. Ci riempie di fiducia per affrontare quello che avverrà da oggi in avanti. Stiamo trovando lae dobbiamo continuare così“. Queste le parole di Juan, esterno della, ai microfoni di Mediaset dopo la netta vittoria contro la Sampdoria agli ottavi di finale di Coppa Italia (4-1). Successo importante anche visto l’arrivo di febbraio, mese diper molti bianconeri,compreso. Proprio in riferimento ai, il colombiano dice: “Noi, dobbiamo lavorare e aspettare la società che conosce quello che vogliamo, noicontenti qui“. SportFace.

