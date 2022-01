Advertising

romatoday : Auto finisce nel fiume: 4 morti - PalermoToday : Auto finisce nel fiume: 4 morti - PiacenzaPress : Tragedia a Calendasco: auto finisce nel Trebbia, quattro morti - dalla_matt : Quindi a chi fuma e finisce col cancro, a chi beve e finisce a cirrosi, banalmente a chi pratica sport estremo e po… - Gazzettino : #incidente a #pojana maggiore. Auto finisce rovesciata su un fianco: morta una donna -

Ultime Notizie dalla rete : Auto finisce

IlPiacenza

È ancora in corso l'intervento con i sommozzatori su un'finita nel Trebbia vicino alla Malpaga. All'interno ci sarebbero i corpi dei quattro ragazzi. A trovare la vettura, come riporta ...L'incidente sulla regionale a Bagnaria Arsa. Ha perso il controllo del furgone mentre percorreva la regionale 352, nella tarda mattinata di oggi, nel comune di Bagnaria Arsa, ed è finito fuori strada ...La vettura scoperta martedì mattina da un pescatore. I giovani non erano rientrati a casa il giorno prima. Le indagini della Procura e dei carabinieri ...POJANA MAGGIORE (VICENZA) - Incidente oggi, martedì 11 gennaio, intorno alle 10 in via Ponte Cazzola, a Pojana Maggiore un’auto è finita rovesciata su un fianco, ...