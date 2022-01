Giovanna Civitillo in lacrime: "Amadeus è stata la fine della mia carriera. In teatro piango" (Di domenica 9 gennaio 2022) "Amadeus è stata la fine della mia carriera". Sono le parole pronunciate oggi da Giovanna Civitillo a Domenica In tracciando un bilancio tra carriera e vita privata. Moglie di Amadeus, conduttore e direttore artistico, la... Leggi su europa.today (Di domenica 9 gennaio 2022) "lamia". Sono le parole pronunciate oggi daa Domenica In tracciando un bilancio trae vita privata. Moglie di, conduttore e direttore artistico, la...

Advertising

gabrieledimarzo : RT @Cinguetterai: Giovanna Civitillo sarà inviata de #LaVitaInDiretta per #Sanremo2022. #DomenicaIn - Luca_1998 : RT @Cinguetterai: Giovanna Civitillo sarà inviata de #LaVitaInDiretta per #Sanremo2022. #DomenicaIn - NZeccato : Bellissime le parole di Giovanna Civitillo nei confronti di Amadeus e quelle di lui nei confronti di lei a Domenica… - davided81 : RT @TV_Italiana: ?? Giovanna Civitillo sarà inviata per #LaVitaInDiretta nella settimana di #Sanremo2022. Lo svela la diretta interessata a… - FabioTraversa : RT @Cinguetterai: Giovanna Civitillo sarà inviata de #LaVitaInDiretta per #Sanremo2022. #DomenicaIn -