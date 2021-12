Volley, dalle delusioni olimpiche ai trionfi europei: il 2021 delle Nazionali (Di venerdì 31 dicembre 2021) dalle delusioni olimpiche ai trionfi europei. Si potrebbe sintetizzare così il 2021 delle Nazionali azzurre di Volley, ma sarebbe estremamente riduttivo. L’Italia, sia maschile che femminile, ha scelto di non schierare le formazioni titolari alla Volleyball Nations League, per permettere alle squadre già consolidate di prepararsi al meglio ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. I giovani talenti schierati alla VNL di Rimini hanno faticato ad ottenere risultati, come prevedibile, contro le altre Nazionali a pieno roster. In Giappone però l’Italia schierava l’artiglieria pesante e le aspettative erano altissime. Gli azzurri erano infatti vice-campioni olimpici in carica e le azzurre arrivavano da un argento ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021)ai. Si potrebbe sintetizzare così ilazzurre di, ma sarebbe estremamente riduttivo. L’Italia, sia maschile che femminile, ha scelto di non schierare le formazioni titolari allaball Nations League, per permettere alle squadre già consolidate di prepararsi al meglio ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. I giovani talenti schierati alla VNL di Rimini hanno faticato ad ottenere risultati, come prevedibile, contro le altrea pieno roster. In Giappone però l’Italia schierava l’artiglieria pesante e le aspettative erano altissime. Gli azzurri erano infatti vice-campioni olimpici in carica e le azzurre arrivavano da un argento ...

