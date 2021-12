Un accessorio utile e sostenibile. Ora anche alla moda (Di venerdì 17 dicembre 2021) Griffata come una borsa, pratica e comoda all’occorrenza. La borraccia è l’ultima, desiderabile It Bag, atta a contenere tutto il necessario per dissetarsi, ovunque ci si trovi. In palestra, certo, ma anche in montagna e in città: l’importante è mostrarla, come dettano le sfilate Autunno Inverno 2021/2022. Il look con la borraccia di Givenchy AI 21/22 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › I 5 gioielli di tendenza Autunno Inverno 2021/2022 e le idee più eleganti per abbinarli Dove l’abbiamo vista La comparsa della borraccia in passerella risale ad almeno due stagioni fa: tra i primi stilisti a lanciare il trend: Prada, Fendi e Versace, seguiti a ruota dalle influencer, come Chiara Ferragni (la sua è andata sold out ad aprile 2021 a ... Leggi su iodonna (Di venerdì 17 dicembre 2021) Griffata come una borsa, pratica e coall’occorrenza. La borraccia è l’ultima, desiderabile It Bag, atta a contenere tutto il necessario per dissetarsi, ovunque ci si trovi. In palestra, certo, main montagna e in città: l’importante è mostrarla, come dettano le sfilate Autunno Inverno 2021/2022. Il look con la borraccia di Givenchy AI 21/22 (Photo: Imaxtree). Leggi› I 5 gioielli di tendenza Autunno Inverno 2021/2022 e le idee più eleganti per abbinarli Dove l’abbiamo vista La comparsa della borraccia in passerella risale ad almeno due stagioni fa: tra i primi stilisti a lanciare il trend: Prada, Fendi e Versace, seguiti a ruota dalle influencer, come Chiara Ferragni (la sua è andata sold out ad aprile 2021 a ...

