Nuovo Otam 58 GTS, un classico iconico in chiave moderna (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’ iconico Otam 58 è da sempre un best-seller, ma la 26esima unità in costruzione presso il cantiere Genovese – giustamente chiamata “Bad Boys” porta questo progetto iconico ad un livello superiore. Con il restyling firmato da Giuseppe Bagnardi dello studio romano BG Design Firm, il Nuovo look dell’Otam 58 GTS accentua il carattere sportivo che tutti si aspettano su uno yacht Otam e ne rafforza i contenuti stilistici mantenendo la riconoscibilità e rispettando il DNA del Cantiere. Nuovo Otam 58 GTS: profilo più aerodinamico Esternamente troviamo una tuga semi-open con un parabrezza ed una finestratura avvolgente che regala la sensazione en plein air ma che elimina tutti gli svantaggi di un open puro offrendo invece costante protezione dal sole e dal ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’58 è da sempre un best-seller, ma la 26esima unità in costruzione presso il cantiere Genovese – giustamente chiamata “Bad Boys” porta questo progettoad un livello superiore. Con il restyling firmato da Giuseppe Bagnardi dello studio romano BG Design Firm, illook dell’58 GTS accentua il carattere sportivo che tutti si aspettano su uno yachte ne rafforza i contenuti stilistici mantenendo la riconoscibilità e rispettando il DNA del Cantiere.58 GTS: profilo più aerodinamico Esternamente troviamo una tuga semi-open con un parabrezza ed una finestratura avvolgente che regala la sensazione en plein air ma che elimina tutti gli svantaggi di un open puro offrendo invece costante protezione dal sole e dal ...

NewHat7 : RT @PressMareItalia: L’ Iconico #OTAM58 è da sempre un best-seller, ma la #26esima unità in #costruzione presso il #cantiere #Genoves, chia… - PressMareItalia : L’ Iconico #OTAM58 è da sempre un best-seller, ma la #26esima unità in #costruzione presso il #cantiere #Genoves, c… - NauticaReport : Nuovo Otam 58 GTS, un classico iconico in chiave moderna -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Otam Successo per l'evento OTAM a Napoli promosso da Mele Yacht ... su un prodotto artigianale ed unico al mondo di alta qualità, di cui OTAM è specialista dal 1954 ed ambasciatore nel mondo. Protagonisti dell'evento sono stati il nuovo modello 70 HT, presentato in ...

Nautica: OTAM a Napoli con Mele Yacht per raccontare il lusso in mare OTAM sbarca a Napoli e per la prima volta con un partner, Mele Yacht , per offrire a tutti gli ... Protagonisti dell'evento saranno il nuovo modello 70 HT, presentato in anteprima mondiale al Cannes ...

Nuovo Otam 58 GTS un classico iconico in chiave moderna | www.pressmare.it/ pressmare.it Nuovo Otam 58 GTS, un classico iconico in chiave moderna L’Iconico OTAM 58 è da sempre un best-seller, ma la 26esima unità in costruzione presso il cantiere Genovese – giustamente chiamata “Bad Boys” porta questo progetto icon ...

... su un prodotto artigianale ed unico al mondo di alta qualità, di cuiè specialista dal 1954 ed ambasciatore nel mondo. Protagonisti dell'evento sono stati ilmodello 70 HT, presentato in ...sbarca a Napoli e per la prima volta con un partner, Mele Yacht , per offrire a tutti gli ... Protagonisti dell'evento saranno ilmodello 70 HT, presentato in anteprima mondiale al Cannes ...L’Iconico OTAM 58 è da sempre un best-seller, ma la 26esima unità in costruzione presso il cantiere Genovese – giustamente chiamata “Bad Boys” porta questo progetto icon ...