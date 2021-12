Advertising

GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? ?? Perin; De Winter, Bonucci, Rugani; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandr… - CalcioNews24 : #Juventus, #Perin: «Esordio in Champions un desiderio. #Allegri ci ha detto…» - gilnar76 : Perin: «Fortuna? Ce l’ha chi se la crea. Ora pensiamo partita dopo partita» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - morten_bering : Juventus 1 ???? Malmø 0 ???? Perin 6 De Winter 6,5 Bonucci 6,5 Rugani 6,5 Bernardeschi 7 Bentancur 6 ARTHUR 7 MOM R… - IlBarto99 : Juventus-Malmo1-0 (Kean) Perin 6 De Winter 6,5 (De Sciglio 6,5) Rugani 6 Bonucci 6 Alex Sandro 5,5 Rabiot 6 Arthur… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Perin

(4 - 4 - 2) :; De Winter (27' st De Sciglio), Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi (36' st Cuadrado), Rabiot, Arthur, Bentancur (45' st Miretti); Dybala (1' st Morata), Kean (45' ...Mattiadella, titolare in porta nella vittoriosa sfida di UEFA Champions League contro il MalmoFC via Getty Images Al 18' i padroni di casa legittimano la propria supremazia ...Le dichiarazioni dell'allenatore bianconero dopo la vittoria per 1-0 contro il Malmo Dopo la vittoria contro il Genoa, la Juventus vince 1-0 nell'ultima giornata del girone di Champions League, grazie ...PERIN 6 - Fa stretching per lunga parte dell'incontro, perché capisce che non arriveranno conclusioni. E in effetti scorre così la prima in Champions, tra il freddo siderale e i ...