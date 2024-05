Candidato FdI nel Foggiano - ' sono fascista e contro i gay'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Audio shock di unconsigliere comunale nelle liste di fratelli d'Italia a Torremaggiore, cittadina nelche va al voto per rinnovare sindaco e consiglio comunale l'8 e il 9 giugno prossimi. Nell'audio, finito sulla pagina Instagram di 'San Severo Trash', ilsi dichiara, tra l'altro,gli stranieri e i gay. Premette di essere della Lega, nonostante la candidatura in Fratelli d'Italia, e di essere sceso in campo per fornire un'alternativa in più alla città di Torremaggiore e per fare qualcosa per il territorio. Immediata la reazione della candidata sindaca Margherita Di Pumpo sostenuta dai due maggiori partiti di centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia e lista civica per Torremaggiore. "venuta a conoscenza dell'audio nella tarda ...