Puglia | Emiliano - ' su Regione non è in corso nessuna indagin - io non sono indagato' 2

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) - Neldell'audizioneha poi precisato: "Con riferimento alle tre operazioni che sisusseguite - quella sulla criminalità organizzata con voto di scambio politico-mafioso, quella su voto di scambio non mafioso e quella su Pisicchio - non riguardano la. Non posso sapere se in questo momento una qualunque Procura stia indagando su questioni relative alla mia giunta". Ma, ha concluso, "quelle trei non riguardano la".

Trenta voti per respingere la mozione di sfiducia . Diciannove per sostenerla. Michele Emiliano non solo supera la prova dell’aula, ma ne esce puntellando una maggioranza persino più larga di quella che lo ha eletto . Perché meno di quattro anni fa, ...

"Io frainteso...". Emiliano tentenna all'Antimafia - "Io frainteso...". emiliano tentenna all'Antimafia - Ora i tentennamenti, che seguono alle diverse versioni dei fatti offerte dopo il polverone mediatico per quelle sue parole. Chiamato a dare la propria testimonianza relativamente all'inchiesta su ...

Audizione in Antimafia, Emiliano sull'incontro con la sorella del boss: "Andai per ribadire che le regole le facevamo noi" - Audizione in Antimafia, emiliano sull'incontro con la sorella del boss: "Andai per ribadire che le regole le facevamo noi" - perché io precisai in occasione di quel colloquio che se non avessero rilasciato immobili in modo bonario, noi li avremmo comunque liberati". Così il presidente della Regione, Michele emiliano, è ...