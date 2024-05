Ridateci la Gioconda - gli eredi di Leonardo trascinano la Francia in tribunale

(Di venerdì 10 maggio 2024) “E orala” – questa frase goliardica divenne una sorta di tormentone, uno slogan simpatico per irridere i francesi dopo la vittoria dell’Italia ai Mondiali 2006 proprio contro la. Adesso però quella frase l’hanno detta effettivamente i 14 discendenti dida Vinci allaper riavere indietro il quadro più famoso al mondo che, secondo loro, appartiene a loro diritto. Come riportato da La Nazione, l’associazione International Restitutions a nome dei discendenti del Genio ha chiesto allala restituzione della Monna Lisa, esposta al Museo del Louvre di Parigi dove ogni anno viene vista da circa 20.000 visitatori. Perché i discendenti hanno chiesto la restituzione della? L’associazione, tramite un comunicato, ...

