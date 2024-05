WWE | Fan fa causa alla compagnia per aver perso l’udito durante una puntata di SmackDown

(Di venerdì 10 maggio 2024) Se Backlash in Francia ci ha insegnato una cosa, è che gli show della WWE possono essere molto rumorosi. Ad esempio,dia Lione e del PLE la sera successiva, Triple H aveva condiviso un’immagine che mostrava uno smartwatch presente nel palazzetto che avvertiva chi lo indossava che i livelli di rumore erano pericolosamente alti. Da un lato, far scatenare una folla così tanto è qualcosa di cui andare fieri. Dall’altro, potrebbe portare a cause legali come quella recentemente intentata contro la federazione da un fan convinto che il frastuonouna registrazione dello show blu gli abbiato una perdita del. Vie legali Laè stata intentata a marzo da Richard Bryant, che sostiene disubito la perdita ...

