Inchiesta su corruzione in Liguria - in corso l' interrogatorio di garanzia di Toti

(Di venerdì 10 maggio 2024) È iniziato l'didi Giovanni, in aula davanti al gip Paola Faggioni. Con la giudice presente uno dei magistrati che stanno conducendo l'sul sistema di corruttele che ha portato ai domiciliari il governatore, alcuni imprenditori e all'arresto dell'ad (sospeso) di Iren ed ex presidente del porto Paolo Signorini.

