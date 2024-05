LIVE Darderi-Navone 6-3 5-2 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | l’azzurro vicinissimo al traguardo

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LADI COBOLLI-KORDA (3° MATCH DALLE 11.00) LADI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LADI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA DELLE 20.30 0-40 TRE MATCH POINTmolto passivo va a mettere in rete il dritto. 0-30 Dritto nell’angolo e chiusura con lo smash a rimbalzo per! 0-15 Ricomincia la sequela di errori di. 5-2, e finalmente chiude questo game complicatissimo con il dritto! Vantaggio, e con la prima finalmente arriva la chance di 5-2. 40-40, 2a parità: ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KORDA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta delle prove a squadre degli Europei 2024 di Tiro con l’arco . Ad Essen (Germania) tra poco meno di 15 minuti via agli ottavi di finale del ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KORDA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA ...

Calcio, Copa America 2024 in Diretta TV su Sportitalia | Tutte le Partite Live - Calcio, Copa America 2024 in diretta TV su Sportitalia | Tutte le Partite live - Quest'estate, a partire dal 20 giugno, Sportitalia porterà l'emozione della Copa America 2024 direttamente nelle vostre case. Dopo intense trattative, tutte e 32 le partite della competizione saranno ...

Lecco – Modena: diretta live e risultato in tempo reale - Lecco – Modena: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Lecco - Modena di Venerdì 10 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 38ma giornata di Serie B ...

Liguria, corruzione, Garibaldi (Pd) a Telenord: "Non ci può essere una Regione che torni a lavorare con Toti presidente" - Liguria, corruzione, Garibaldi (Pd) a Telenord: "Non ci può essere una Regione che torni a lavorare con Toti presidente" - Il capogruppo dem in consiglio regionale: "Occorre liberare la Liguria da posizioni azzoppate, ricreare credibilità" ...