Gaza - il fermo alle bombe per Israele è un primo passo important - ma Biden non potrà evitare altre decisioni difficili a breve

Ancora difficoltà a trovare un accordo tra Israele e Hamas. Per la seconda volta in poche ore, infatti, un funzionario diplomatico di Tel Aviv ha di nuovo smentito notizie secondo cui Israele potrebbe accettare un accordo con l'organizzazione ...

Eurofestival: il mistero del televoto italiano che assegna il 39% a Israele, com’è possibile - Eurofestival: il mistero del televoto italiano che assegna il 39% a israele, com’è possibile - La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, è andata in archivio ieri, e qui trovate le qualificate e l’ordine di uscita della finale di sabato. Chi però segue da anni la ...

Rai mostra risultati televoto dell'Eurovision 2024, rischia la sanzione: l'Italia vota in massa per Eden Golan - Rai mostra risultati televoto dell'Eurovision 2024, rischia la sanzione: l'Italia vota in massa per Eden Golan - L'Italia all'Eurovision 2024 tifa Eden Golan. Lo mostra il televoto mostrato per sbaglio dalla Rai: emittente a rischio sanzione ...

Caos all’Eurovision. Israele arriva in finale grazie ai voti dell’Italia - Caos all’Eurovision. israele arriva in finale grazie ai voti dell’Italia - Secondo i dati che sarebbero stati diffusi dalla Rai contro il regolamento, è l'Italia che avrebbe permesso a israele di passare in finale ...