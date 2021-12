Covid oggi Piemonte, 776 contagi: bollettino 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 776 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 6 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. Nel dettaglio i nuovi casi (di cui 405 dopo test antigenico) sono pari al 1,5% di 50.208 tamponi eseguiti, di cui 45.336 antigenici. Dei 776 nuovi contagiati gli asintomatici sono 511 (65,9%). I ricoverati in terapia intensiva sono 40 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 460 (+20 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.197 I tamponi diagnostici finora processati sono 10.215.422 (+ 50.208 rispetto a ieri), di cui 2.536.627 risultati negativi. Cinque decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 776 ida coronavirus in, 62021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 5 morti. Nel dettaglio i nuovi casi (di cui 405 dopo test antigenico) sono pari al 1,5% di 50.208 tamponi eseguiti, di cui 45.336 antigenici. Dei 776 nuoviati gli asintomatici sono 511 (65,9%). I ricoverati in terapia intensiva sono 40 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 460 (+20 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.197 I tamponi diagnostici finora processati sono 10.215.422 (+ 50.208 rispetto a ieri), di cui 2.536.627 risultati negativi. Cinque decessi di persone positive al test del-19, nessuno di, sono stati comunicati ...

Advertising

La7tv : #atlantide @andreapurgatori intervista @rulajebreal sulla #pandemia negli Stati Uniti: 'La situazione in America og… - MediasetTgcom24 : Covid, da oggi in vigore il Super Green pass #supergreenpass - ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - tribuna_treviso : Oggi, lunedì 6 dicembre, code di quattro ore al Covid point della Dogana a Treviso: nel primo pomeriggio sono finit… - AreaPharma : RT @CorriereTorino: Covid in Piemonte: 776 casi, 5 decessi Ancora in aumento i ricoveri (+24) -