L’Inter Primavera sbanca Napoli: 0-2 il finale (Di sabato 4 dicembre 2021) L’Inter Primavera conquista i 3 punti in casa del Napoli Vittoria importante per L’Inter Primavera nell’undicesima giornata del Campionato di categoria in casa del Napoli. A decidere l’incontro sono state le reti di Casadei e Satriano. Pronti via e L’Inter è subito pericolosa, calcio d’angolo dalla destra di Iliev e colpo di testa di Fontanarosa salvato sulla linea. L’approccio è quello giusto, i nerazzurri continuano a fare gioco e al 21? passano in vantaggio: sugli sviluppi di calcio d’angolo, Cecchini Muller serve in profondità Casadei che con la testa non sbaglia e batte Idasiak. L’U19 interista controlla ritmi e partita, non concedendo agli avversari alcuna azione pericolosa. Nel finale di tempo espulso Saco nelle fila dei padroni di casa ... Leggi su intermagazine (Di sabato 4 dicembre 2021)conquista i 3 punti in casa delVittoria importante pernell’undicesima giornata del Campionato di categoria in casa del. A decidere l’incontro sono state le reti di Casadei e Satriano. Pronti via eè subito pericolosa, calcio d’angolo dalla destra di Iliev e colpo di testa di Fontanarosa salvato sulla linea. L’approccio è quello giusto, i nerazzurri continuano a fare gioco e al 21? passano in vantaggio: sugli sviluppi di calcio d’angolo, Cecchini Muller serve in profondità Casadei che con la testa non sbaglia e batte Idasiak. L’U19 interista controlla ritmi e partita, non concedendo agli avversari alcuna azione pericolosa. Neldi tempo espulso Saco nelle fila dei padroni di casa ...

Inter : ? | PRIMAVERA Casadei e Satriano, l'Inter batte il Napoli e sale al terzo posto in classifica ?? - Inter : ? | VITTORIA Successo per l'Inter di Chivu che supera il Pescara con due gol nella ripresa: Fabbian e Iliev entra… - gianpi36590925 : RT @Inter: ? | PRIMAVERA Casadei e Satriano, l'Inter batte il Napoli e sale al terzo posto in classifica ?? - imepicbrozo77 : RT @Inter: ? | PRIMAVERA Casadei e Satriano, l'Inter batte il Napoli e sale al terzo posto in classifica ?? - IlVantodiMilano : RT @Inter: ? | PRIMAVERA Casadei e Satriano, l'Inter batte il Napoli e sale al terzo posto in classifica ?? -