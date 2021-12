Napoli | sfortuna da non crederci | Spalletti perde altri due pezzi da novanta

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Che guaio per ildi Luciano: dopo Insigne, un altro big costretto al cambio per infortunio. Adesso è un problema per gli azzurri Momentaneamente in vantaggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia,storce già il naso per la super-sfida contro l’Atalanta. Già senza i lungo degenti Osimhen e Anguissa, ilcontinua are(da). Nell’intervallo della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.