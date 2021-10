Roma, anziana disperata perde il marito in strada: i polizotti lo ritrovato alla fermata del bus (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – L’anziana moglie disperata ed in lacrime per il marito novantenne improvvisamente scomparso dalla sua vista in pochi attimi. In questo stato, gli agenti della Polizia di Stato del II° Distretto Salario Parioli, diretto da Massimiliano Maset, hanno trovato, nei pressi di piazza Fiume, la donna che pochi attimi prima aveva chiamato il 112 in un forte stato di agitazione chiedendo aiuto. La stessa ha, dapprima, descritto fisicamente il marito, per poi raccontare ai poliziotti anche della patologia da disorientamento temporaneo di cui lo stesso soffre e a causa della quale, già in passato, si era smarrito ritrovandosi poi in altri quartieri, sempre raggiunti con mezzi pubblici. A quel punto i poliziotti, consapevoli di aver poco tempo a disposizione per rintracciare l’anziano ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 ottobre 2021)– L’moglieed in lacrime per ilnovantenne improvvisamente scomparso dsua vista in pochi attimi. In questo stato, gli agenti della Polizia di Stato del II° Distretto Salario Parioli, diretto da Massimiliano Maset, hanno trovato, nei pressi di piazza Fiume, la donna che pochi attimi prima aveva chiamato il 112 in un forte stato di agitazione chiedendo aiuto. La stessa ha, dapprima, descritto fisicamente il, per poi raccontare ai poliziotti anche della patologia da disorientamento temporaneo di cui lo stesso soffre e a causa della quale, già in passato, si era smarrito ritrovandosi poi in altri quartieri, sempre raggiunti con mezzi pubblici. A quel punto i poliziotti, consapevoli di aver poco tempo a disposizione per rintracciare l’anziano ...

