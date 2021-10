Vaccino covid, terza dose a over 40: il piano Usa (Di martedì 19 ottobre 2021) Gli Stati Uniti si apprestano a raccomandare la terza dose di Vaccino Pfizer e Moderna per gli over 40. Lo afferma la Cnn, citando una fonte al corrente del piano. “Penso che succederà”, le parole della fonte. A settembre, la Food and Drug Administration ha autorizzato la somministrazione della terza dose di Vaccino covid per soggetti di almeno 65 anni che abbiano ricevuto la seconda dose di Vaccino Pfizer da almeno 6 mesi. Per persone più giovani, la terza dose è raccomandata al momento solo per determinate categorie: è indicata per i soggetti fragili affetti da determinate patologie o per coloro che, per motivi professionali, sono particolarmente esposti al rischio ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 ottobre 2021) Gli Stati Uniti si apprestano a raccomandare ladiPfizer e Moderna per gli40. Lo afferma la Cnn, citando una fonte al corrente del. “Penso che succederà”, le parole della fonte. A settembre, la Food and Drug Administration ha autorizzato la somministrazione delladiper soggetti di almeno 65 anni che abbiano ricevuto la secondadiPfizer da almeno 6 mesi. Per persone più giovani, laè raccomandata al momento solo per determinate categorie: è indicata per i soggetti fragili affetti da determinate patologie o per coloro che, per motivi professionali, sono particolarmente esposti al rischio ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid No vax a Napoli, quanto mi costi: al Cotugno spesi 3,6 milioni in 2 mesi per le cure In soli due mesi, ad agosto e a settembre scorsi, i costi sostenuti dalle casse pubbliche per curare nei reparti Covid del Cotugno i malati non vaccinati ammontano a 3,6 milioni di euro. Il dato proviene da un'elaborazione sviluppata da Alfredo Amodio , responsabile dell'ufficio per il Controllo di gestione dell'...

Covid Gb, 223 morti in un giorno: mai così tanti da marzo Leggi anche Variante Delta Plus, contagi in aumento in Gb Covid, Oxford studia vaccino per variante Delta Il numero dei nuovi casi rimane abbondantemente superiore alle 40mila unità. Questo trende ...

Covid, con terza dose vaccini più efficaci: lo studio Adnkronos Vaccino covid, terza dose a over 40: il piano Usa Gli Stati Uniti si apprestano a raccomandare la terza dose di vaccino Pfizer e Moderna per gli over 40. Lo afferma la Cnn, citando una fonte al corrente del piano. “Penso che succederà”, le parole del ...

Covid, focolaio dopo il vaccino nella residenza per disabili: nessuno grave La conferma viene dai casi di medici e infermieri tornati positivi al virus, anche all'interno di strutture che ospitano anziani e disabili. L'ultimo caso in ordine di tempo è quello della Residenza s ...

