Demi Moore e il fallo gigante | proprio quello | la foto-scandalo da Parigi | vietatissima ai minori | Guarda

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Le pene dell'arte non lasciano indifferentie la figlia Scout Williams. La star di Hollywood, 58 anni, e la rampolla 30enne figlia di Bruce Willis su Instagram hanno pubblicato ledella loro trasferta culturale a. La diva di Ghost e Proposta indecente, con una buona dose di auto-ironia, ha posato di fianco a un candido, memore dellasa scultura che faceva bella mostra di sé anche in Arancia meccanica del maestro Stanley Kubrick. Corsi e ricorsi, rimandi meta-cinematografici, arte concettuale. E anatomia maschile, di certo impressionante. "Ammirando l'arte", è stato il laconico commento di, sempre stupenda. Di certo, lei non si è scandallizzata visto che nella sua carriera ne ha viste ...

