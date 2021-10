Ciclismo | stagione soddisfacente per Remco Evenepoel dopo il grave incidente Ma la gestione tattica…

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Otto vittorie in una, a ventun anni: per chiunque sarebbe un’annata meravigliosa. Per, uno dei maggiori importanti talenti a livello internazionale, questo 2021 può essere considerato, ma forse ci si aspettava addirittura qualcosa in più. Bisogna dirlo, laper il belga della Deceuninck Quick-Step è iniziata molto, in corrispondenza del Giro d’Italia, visto la bruttissima caduta del Lombardia 2020 nella quale ha rischiato addirittura di terminare la carriera. Una lunga preparazione per approcciare al meglio la Corsa Rosa, iniziata bene, ma terminata anzitempo, non senza qualche polemica (forse sarebbe stato meglio disputare qualche gara ed evitare un debutto forzato in un Grande Giro). In estate peròè ...