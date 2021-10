Ad Atessa i cinquant’anni di Honda Italia

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)e non sentirli. Festeggia il mezzo secolo dalla fondazione la, con sede ad(Chieti). E lo fa annunciando, tra l’altro, la produzione di un nuovo scooter che sarà realizzato, da dicembre, nello stabilimento abruzzese. Era il 13 settembre 1971 quando, in Val di Sangro, si insediò l’azienda nipponica, prima fabbrica a nascere in quello che oggi è una delle realtà industriali più importanti d’. PRIMA GIORNATA di celebrazioni, ieri, con i 600 dipendenti, i vertici della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.