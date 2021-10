DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: tutto pronto per la FP3, la pioggia è arrivata a Istanbul! (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.36 I TEMPI DELLA FP2 DISPUTATA IERI POMERIGGIO 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:23.804 52 Charles LECLERC Ferrari+0.166 6 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.410 4 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.569 5 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.635 3 6 Lando NORRIS McLaren+0.721 5 7 Fernando ALONSO Alpine+0.856 5 8 Esteban OCON Alpine+0.868 6 9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.952 4 10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.992 4 11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.078 412 Carlos SAINZ Ferrari+1.099 4 13 Lance STROLL Aston Martin+1.216 4 14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.256 4 15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.339 3 16 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.425 5 17 Nicholas LATIFI Williams+1.503 5 18 George RUSSELL Williams+1.554 5 19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.676 4 20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.894 4 10.33 I TEMPI DELLA FP1 DISPUTATA IERI ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.36 I TEMPI DELLA FP2 DISPUTATA IERI POMERIGGIO 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:23.804 52 Charles LECLERC Ferrari+0.166 6 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.410 4 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.569 5 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.635 3 6 Lando NORRIS McLaren+0.721 5 7 Fernando ALONSO Alpine+0.856 5 8 Esteban OCON Alpine+0.868 6 9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.952 4 10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.992 4 11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.078 412 Carlos SAINZ Ferrari+1.099 4 13 Lance STROLL Aston Martin+1.216 4 14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.256 4 15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.339 3 16 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.425 5 17 Nicholas LATIFI Williams+1.503 5 18 George RUSSELL Williams+1.554 5 19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.676 4 20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.894 4 10.33 I TEMPI DELLA FP1 DISPUTATA IERI ...

Advertising

Motorsport_IT : #F1 | Seguite il terzo e ultimo turno di Prove Libere del GP di Turchia del Mondiale 2021 di F1 con la Diretta LIVE… - SebFerrari27 : RT @SkySportF1: Formula 1, GP di Turchia le qualifiche in diretta alle 14, LIVE da Istanbul le #FP3 alle 11 su Sky Sport F1, canale 207 #T… - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, GP di Turchia le qualifiche in diretta alle 14, LIVE da Istanbul le #FP3 alle 11 su Sky Sport F1, canale 207 #T… - SkySportF1 : Formula 1, GP di Turchia le qualifiche in diretta alle 14, LIVE da Istanbul le #FP3 alle 11 su Sky Sport F1, canal… - zazoomblog : LIVE F1 GP Turchia 2021 in DIRETTA: inizia il sabato di Istanbul si annuncia una FP3 bagnata - #Turchia #DIRETTA:… -