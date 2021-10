Xbox Cloud Gaming si basa completamente su hardware Xbox Series X L' arrivo su TV è imminente

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il serviziodi Microsoft (x) è oraalimentato dall'diX. Microsoft ha detto a The Verge di aver recentemente completato l'aggiornamento, che migliora sia i framerate che i tempi di caricamento per gli utenti che trasmettono giochisul web. Mentre Microsoft ha spostatoin streaming a 1080p e 60fps negli ultimi mesi, l'azienda deve ancora sbloccare tutto il potenziale dell'X per fornire streaming 4K. Non è chiaro quando sarà disponibile, ma Microsoft si ...