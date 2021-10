Samuele Bersani | l’amore rivoluzionario di “En e Xanax”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 1 ottobre 2021) “Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare, tenendosi per mano”. Se si potesse raccontare come è andata a finire questa storia, riprendere il filo del discorso da quelle dita incrociate che si incamminavano verso il futuro, ultima immagine del capolavoro di Dalla del 1979, forse ripartiremmo da qui: “Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue troveremo il modo di rimuoverle”. Dal ritornello di un altro capolavoro del 2013, di: En e. “Capolavoro“, che parola abusata, è vero. Così inflazionata da risultare vuota il più delle volte. Ma non è questo il caso. La canzone che porta il titolo doloroso dei due noti psicofarmaci, rappresenta uno dei momenti più alti della produzione del cantautore. Prende spunto dalla vita privata di ...