Basket, Olimpia Milano-CSKA Mosca oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2021/2022 (Di giovedì 30 settembre 2021) L’orario e come vedere AX Armani Exchange Milano-CSKA Mosca, partita valida per la prima giornata di Eurolega 2021/2022. Torna il grande Basket europeo, e lo fa con una sfida subito di livello altissimo. Entrambe le squadre, infatti, erano riuscite ad arrivare fino alle Final Four, nella scorsa stagione, terminando rispettivamente terza e quarta. In più, sono tanti gli ex della partita, tutti ora impegnati nella formazione meneghina: Kyle Hines e Sergio Rodriguez hanno, infatti, un passato tra le fila dei russi, così come Ettore Messina, che ha vinto due dei suoi quattro titoli di Eurolega proprio con il CSKA. Eurolega 2021/2022: CALENDARIO COMPLETO ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) L’e come vedere AX Armani Exchange, partita valida per la prima giornata di. Torna il grandeeuropeo, e lo fa con una sfida subito di livello altissimo. Entrambe le squadre, infatti, erano riuscite ad arrivare fino alle Final Four, nella scorsa stagione, terminando rispettivamente terza e quarta. In più, sono tanti gli ex della partita, tutti ora impegnati nella formazione meneghina: Kyle Hines e Sergio Rodriguez hanno, infatti, un passato tra le fila dei russi, così come Ettore Messina, che ha vinto due dei suoi quattro titoli diproprio con il: CALENDARIO COMPLETO ...

