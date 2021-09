Siete liberali | europeisti | pro Draghi e pro vax | a Milano lasciate questa destra e votate Sala

Leggi su linkiesta

(Di domenica 26 settembre 2021) Carissimi amici di Forza Italia, vi scriviamo di getto, io, vecchio comunistazzato, orgoglioso assessore della prima, magnifica, Giunta di Gabriele Albertini, e Alessia Cappello, giovane coordinatrice di Italia Viva. E lo facciamo con un misto di affetto e imbarazzo, perché ogni giorno che passa appare sempre più evidente checoinvolti in una campagna elettorale che non vi appartiene, non è nel vostro dna, non ha nulla a che vedere con le esperienze di governo delle amministrazioni di centro, potentemente segnate dal ruolo di Forza Italia. Noi pensiamo da tempo che l’Italia abbia molto bisogno di una formazione popolare e liberaldemocratica che raccolga in un unico progetto forze diverse, che diversamente si sono collocate nel bipolarismo italiano in quest’ultimo quarto di secolo, ma che, tutte, rifiutano il ...