Quale ex di Amici ha partecipato a un’edizione diversa? (QUIZ) (Di domenica 26 settembre 2021) Trova l’intruso Non tutti gli ex concorrenti di Amici che ti mostriamo in foto hanno partecipato alla stessa edizione del talent! Con questo nuovo QUIZ vogliamo scoprire quanto conosci il programma condotto da Maria De Filippi e i suoi tanti allievi famosi. Per ogni stagione dello show ti chiediamo di escludere l’unico ex allievo che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 26 settembre 2021) Trova l’intruso Non tutti gli ex concorrenti diche ti mostriamo in foto hannoalla stessa edizione del talent! Con questo nuovovogliamo scoprire quanto conosci il programma condotto da Maria De Filippi e i suoi tanti allievi famosi. Per ogni stagione dello show ti chiediamo di escludere l’unico ex allievo che L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

paolo_amici : Ma basta: quale 100.000 ? E i tg non ne parlano … complotto - ehicapshaww : non capendo per quale motivo ho tra gli amici di fb un tiktoker mezzo famoso tipo abbastanza boh - fadullo602 : @ANNAMAMARIABIA1 @MaurilioVitto Non si addice ad un uomo al quale Allah ha dato la Scrittura e la saggezza e la dig… - Comeunavela : @lucatelese Intanto chieda scusa al Dr Amici del quale ha contestato l affermazione che i vaccinati contagiano! Lo… - AngeloCristofa3 : RT @Cristoferbaldet: Angelo Cristofanelli: DA UNA CENA FRA AMICI EMERGE IL ' CASO SPINORETICO ' E' stato solo un caso, o forse per caso… -