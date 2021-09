Willie Garson è morto, fan di Sex and The City e White Collar sotto shock (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’attore Willie Garson è morto. Una notizia sconvolgente arriva dagli Usa e lascia senza parole i fan di due serie cult come Sex and The City e White Collar. In molti speravano nel suo ritorno nel nuovo capitolo della serie in cui ha interpretato il migliore amico gay di Carrie (e lo stesso ha fatto nei film di Sex and The City) mentre altri lo ricordano ancora nei panni dell’amato truffatore Mozzie al fianco di Matt Bomer, purtroppo però l’attore ci ha lasciati davvero troppo presto. Willie Garson è morto a 53 anni e a darne annuncio è stato lo stesso figlio, Nathen, su Instagram : “Ti voglio tanto bene papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’attore. Una notizia sconvolgente arriva dagli Usa e lascia senza parole i fan di due serie cult come Sex and The. In molti speravano nel suo ritorno nel nuovo capitolo della serie in cui ha interpretato il migliore amico gay di Carrie (e lo stesso ha fatto nei film di Sex and The) mentre altri lo ricordano ancora nei panni dell’amato truffatore Mozzie al fianco di Matt Bomer, purtroppo però l’attore ci ha lasciati davvero troppo presto.a 53 anni e a darne annuncio è stato lo stesso figlio, Nathen, su Instagram : “Ti voglio tanto bene papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in ...

