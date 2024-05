Coppa Italia | Atalanta-Juventus vale il titolo - Al Bano canta l’Inno Ecco tutti gli ascolti delle finali

(Di mercoledì 15 maggio 2024)La stagione di calcio 2023/2024 assegna un altrodopo lo scudetto, andato all’Inter: la. Allo stadio Olimpico di Roma, questa sera alle 21si sfidano per la conquista del, a caccia rispettivamente del secondo e del quindicesimo sigillo nella storia della competizione. La finale, per il terzo anno consecutivo a Mediaset (la tv di Pier Silvio Berlusconi si è assicurata i diritti dellafino al 2027), è trasmessa in diretta e in esclusiva su Canale 5, oltre che in streaming sul sito di Sport Mediaset e su Mediaset Infinity.: Aldi Mameli La telecronaca ...

CAMPOBASSO – Si è conclusa una nuova finale della Final Four di Serie B in corso di svolgimento a Campobasso. Dopo il primo verdetto di giornata, che ha visto il trionfo della Rossetti Market CONAD Alseno nella finale di B2 femminile , ...

De Canio su Atalanta-Juve: "Partita intrigante ma la Dea è favorita" - De Canio su Atalanta-Juve: "Partita intrigante ma la Dea è favorita" - Per una volta la storia e il conto in banca non pesano. L'Atalanta entra nella finale della coppa Italia, la terza nell'ultimo lustro sotto la guida magistrale della famiglia Percassi e di Gasperini, ...

Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Atalanta tra le migliori squadre d'Europa, sarà dura" - Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Atalanta tra le migliori squadre d'Europa, sarà dura" - L'allenatore ha poi proseguito dell' Atalanta, avversario in finale in Europa League: " Sono una delle migliori squadre d'Europa. L'allenatore ha un piano chiaro, hanno una grande mentalità e una ...

Stromberg lancia l'Atalanta: "Tutti la conoscono, ora è a livelli alti. E per la città..." - Stromberg lancia l'Atalanta: "Tutti la conoscono, ora è a livelli alti. E per la città..." - Glenn Stromberg, storico ex dell'Atalanta, lancia la Dea verso la finale di coppa Italia. Di seguito le sue parole a Sky Sport: "Per noi a Bergamo è qualcosa di eccezionale, ...