Premier League - finale al cardiopalma | City e Arsenal si giocano il titolo all’ultima giornata

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Domenica andrà in scena l’ultimadicon Manchesterancora in lotta per la vittoria. Si prospetta unesplosivo in. Ieri si è disputato il recupero fra Manchestere Tottenham, vinto per 2-0 dalla formazione di Pep Guardiola grazie ad una doppietta del centravanti Haaland, ... Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.