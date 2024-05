Gasperini mai così vicino al mondo Inter | il passato da vendicare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 15 maggio 2024)ha unnerazzurro in bianco/nero e un altro nerazzurro talmente colorato da non distinguere quasi più cos’è Atalanta e cos’è. In attesa che sulla magliaista venga (ri)cucito lo Scudetto tricolore, la squadra atalantina si traveste daper provare a scrivere la sua storia e quella del calcio italiana. Guidata dal suo grande allenatore ora in cerca di trofei ROMA – Gian Piero(Grugliasco, 26 gennaio 1958) è un allenatore di calcio italiano che non ha mai vinto nulla, a parte un Torneo di Viareggio datato 2003. Questo incipit è fondamentale per dire chi èe soprattutto chi non è. Perché il 66enne tecnico piemontese è uno dei migliori allenatori italiani degli ultimi vent’anni. Un maestro di calcio. Uno che oggi avrebbe ...