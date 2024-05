Latina Viaggio della Memoria - Sami Modiano risponde alle domande degli studenti

(Di mercoledì 15 maggio 2024)– Questa mattina, nell’auditorium dell’istituto comprensivo Alessandro Volta, gliche hanno partecipato alorganizzato dal Comune dihanno potuto rivolgere le loro, che non aveva potuto partecipare all’incontro organizzato in aula consiliare nel mese di marzo. Presenti gli assessori Francesca Tesone e Andrea Chiarato, con L'articolo Temporeale Quotidiano.

Pubblicato il 3 Maggio, 2024 Da due giorni il porto di Ventotene è diventato un pit-stop inaspettato per una colonia di fenicotteri rosa . Questi splendidi uccelli, durante il loro viaggio migratorio dall’Africa verso i luoghi di nidificazione in ...

Un mese di spettacoli a Latina con le scuole d’arte NDS e FAP - Un mese di spettacoli a latina con le scuole d’arte NDS e FAP - Tra il Teatro Moderno e il Teatro San Francesco di latina si terrà la maratona teatrale che chiude ... Si prosegue venerdì 24 maggio alle ore 21.00 lo spettacolo viaggio nell'isola Misteriosa scritto ...

Alluvioni in Brasile, terza visita di Lula nel Rio Grande do Sul - Alluvioni in Brasile, terza visita di Lula nel Rio Grande do Sul - Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, compierà oggi il suo terzo viaggio nel Rio Grande do Sul, lo Stato meridionale devastato dalle inondazioni, che hanno causato finora 149 morti e 11 ...

Nel film La caduta del cielo il mondo degli indigeni Yanomami - Nel film La caduta del cielo il mondo degli indigeni Yanomami - Il lungometraggio co-prodotto da Brasile, Italia e Francia, "La caduta del cielo", porta alla prestigiosa Quinzaine (la rassegna parallela al Festival di Cannes, dal 15 al 25 maggio) il mondo degli in ...