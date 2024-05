PSG - quale futuro per Xavi Simons? Non è in vendit - ma…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 15 maggio 2024)rientrerà in estate al PSG, ma difficilmente rimarrà a Parigi: l’olandese non è ina, nuovo prestito?sarà ildi? Il calciatore olandese, dopo il prestito al RB Lipsia, tornerà in estate al PSG, ma come riportato da Fabrizio Romano, difficilmente rimarrà a Parigi. La volontà del calciatore infatti