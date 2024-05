Calciomercato Genoa - Badelj rinnova | i dettagli del contratto

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ilsi appresta a concludere una stagione molto positiva in Serie A e la dirigenza è già in contatto sul fronte. Il capitano Milanha prolungato il suofino al 30 giugno 2025. Lo annuncia il club rossoblù sui suoi canali ufficiali. “IlCFC comunica di averto ildi Milanfino al 2025. Il capitano prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cui fino a oggi ha collezionato 130 presenze e realizzato 6 gol”, si legge sul sito ufficiale del club rossoblu. L'articolo CalcioWeb.

Calciomercato Genoa , Alberto Gilardino potrebbe PERDE re l’attaccante rossoblu Ekuban dove nel mezzo c’è il rinnovo di contratto Novità molto importanti per il Calciomercato Genoa , dove Alberto Gilardino potrebbe PERDE re addirittura un attaccante in ...

Calciomercato Milan , si segue un nuovo nome per il centrocampo . Piace parecchio Morten Frendrup del Genoa . La pista è interessante Spunta un nome nuovo per il centrocampo del Milan . Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la dirigenza rossonera ...

Genoa, 'Non ci fu estorsione': tutti assolti i 15 ultrà rossoblù a processo - genoa, 'Non ci fu estorsione': tutti assolti i 15 ultrà rossoblù a processo - Si è concluso questa mattina con la piena assoluzione di tutti gli imputati il processo nei confronti di 15 capi-ultra del genoa accusati di aver estorto denaro.

Calciomercato Inter, sfida alla Juve per Gudmundsson: la formula e 2 assi da giocare - calciomercato Inter, sfida alla Juve per Gudmundsson: la formula e 2 assi da giocare - Inter su Gudmundsson per potenziare il proprio reparto offensivo: l'offerta per battere la concorrenza della Juventus ...