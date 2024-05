Mosca raggira l’Europa sul petrolio E c’è lo zampino di Ankara

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nonostante le sanzioni, volte a limitare le capacità di esportazione di, ilrusso affluisce ancora in Europa. Lo fa transitando attraverso la Turchia. E, soprattutto, lo fa in modo perfettamente legale. A dimostrarlo è stato lo sforzo di ricerca congiunto portato avanti dal finlandese Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) e dal bulgaro Center for the Study of Democracy (Csd), a cui si aggiungono i reportage di Politico. Lo schema è semplice, e si basa su un cavillo: le sanzioni imposte da Bruxelles non vietano l’ingresso nell’Ue di carburanti “miscelati”, purché essi non siano etichettati come russi. Di solito, tale etichetta viene affibbiata in base al fatto che i combustibili abbiano subito una “trasformazione sostanziale”, diventando così un prodotto completamente nuovo. Secondo i calcoli, questa “fragilità” nel muro ...