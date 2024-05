Sarri | Se non fosse arrivato il no da Berlusconi al Milan - non avrei mai allenato quel grande Napoli

(Di mercoledì 15 maggio 2024) «Il mio futuro? Ora vado a pranzo con i’ mi’babbo», queste le parole diaccostato nelle ultime ore alla panchina del Bologna. «Fra 2-3 anni smetto e mi occuperò di aiutare il mio territorio e le persone che se lo meritano perlo che hanno fatto negli anni», continua., presente a Matassino, al circolo di Arci, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dalla “Gazzetta dello Sport”.: «Nei giorni scorsi mi sono fermato a un allenamento Under 12 e ho visto il calcio vero» «Sono ancorato a Figline, sono cresciuto in piazza. Poi ho giocato nelle giovanili del Figline e cinque anni in prima squadra. Devo rendere grazie a chi mi ha cresciuto, gliri e tutti coloro che hanno fatto parte della mia carriera. E oggi sono qui a prendere un caffè con il mio amico da sempre Valerio ...

