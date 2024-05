La morte di Fabio Gallia - non solo banchiere

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 7 maggio 2024) “Lascio in buone mani il governo di Cdp. Costamagna eesperti e capaci professionisti. Ottimi i nomi del governo e delle fondazioni per il cda”. E’ il tweet del 10 luglio 2015 – all’epoca si chiamavano ancora così – con cui Franco Bassanini stroncava ogni polemica sulla sua successione al vertice della Cassa Depositi e Prestiti (che aveva guidato fino a quel momento in tandem con Giovanni Gorno Tempini). Successione voluta dal governo Renzi che ambiva ad attribuire alla Cassa “un ruolo più forte” nel sostegno alle imprese e all’economia in generale. Fu un momento di svolta per un’importante istituzione finanziaria italiana che, scomparso in modo inatteso oggi, ricorderà spesso negli anni a venire come uno dei passaggi più qualificanti della sua carriera die manager. L’attuazione del piano ...